Бангкок, , 08:33 — REGNUM В центре ситуационного управления по коронавирусу Таиланда объявили о выявлении восьми новых случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом 8 мая сообщается в заявлении ведомства.

Таким образом, общее число выявленных случаев в стране достигло 3 тыс. Так как за прошедшие сутки от COVID-19 не скончался ни один человек, то общее число смертей остается на уровне 55 человек.

В связи со снижением случаев выявления инфекции в Таиланде постепенно снимаются карантинные ограничения. На этой неделе возобновят свою работу некоторые предприятия.

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