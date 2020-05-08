Нью-Йорк, США, , 08:26 — REGNUM Здание комплекса постоянного дипломатического представительства России при ООН в Нью-Йорке на несколько дней украшено огромной цифрой 75 к юбилею Победы СССР над нацизмом, которая получилась при включении света в определённых помещениях. Об этом 8 мая сообщается на странице постпредства при ООН в сцосети Twitter.

«Дипломатическое представительство России при ООН освещает свои окна, чтобы сформировать цифру 75 в честь Дня Победы», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что это дань памяти со стороны российских дипломатов героям Великой Отечественной войны и уточняется, что, несмотря на то, что нынешние обстоятельства сорвали многие планы празднования 9 мая, они не могут отнять дух Победы.

Кроме этого, к сообщению прикреплено фото здания постпредства России при ООН, на котором с помощью включенного в определенном порядке света сформирована цифра 75.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутске 8 мая торжественно подняли Знамя Победы.