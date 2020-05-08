Ханты-Мансийск, , 08:22 — REGNUM В Югре, как и по всей России, отменены массовые мероприятия к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса. Но память жителей страны о подвиге отцов и дедов жива, и в условиях самоизоляции граждан пополняет виртуальные архивы. О фронтовом пути и судьбе участников войны Михаила Нестеровича и Нестера Ананьевича Пурышевых из Ханты-Мансийского автономного округа узнала вся страна, благодаря порталу ДоступВсем.рф и его разделу «Память народа».

Цифровые технологии в наши дни помогают сохранить подлинную историю о Великой Отечественной войне. Рассказ о судьбе фронтовиков Пурышевых из Югры на сайте «Память народа» разместил их внук.

Михаил Пурышев был призван в Красную Армию в начале июля 1942 года. В качестве помощника командира взвода он принимал участие в боевых сражениях 66-й Гвардейской дивизии. Погиб смертью храбрых в сражениях на Курской дуге 23 июля 1943 года и похоронен в братской могиле близ сада села Новочеркасское Томаровского района Курской области.

Нестер Ананьевич Пурышев был призван на фронт 17 июля 1942 года Ханты-Мансийским окружным военкоматом. Участвовал и в составе 342-го стрелкового полка 136-й дивизии 67-й армии в обороне Ленинграда, а также в прорыве блокады. Проявил героизм и мужество на полях сражений.

«В нашем округе имена Пурышева Нестера Ананьевича и Пурышева Михаила Нестеровича увековечены на гранитной стеле Мемориала Славы в парке Победы города Ханты-Мансийска», — сообщил внук героев.

Отметим, что цифровой архив документов о солдатах и офицерах Красной армии «Память народа» предоставляет возможность интернет-пользователям разместить информацию о своих родственниках, которые прошли дорогами войны, найти информацию о родных, которые участвовали в войне. Также на портале опубликованы подлинные документы советского военного руководства и прочие архивные материалы.