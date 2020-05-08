Амстердам, , 08:21 — REGNUM Жители Нидерландов находят сложной жизнь в условиях «общества полутора метров». В частности, особенно при посещения магазинов оказывается трудно соблюдать минимальное расстояние в 1,5 метра. К такому вывод пришли исследователи из Национального института здравоохранения и окружающей среды (RIVM), которые провели опрос среди 90.000 респондентов.

Две трети опрошенных указали, что в супермаркетах им не всегда удаётся избежать сближения с окружающими меньше, чем на 1,5 метра.

С другой стороны, опять же две трети опрошенных сообщили, что на улице соблюдение расстояния в 1,5 метра не вызывает сложностей.

Опрос также выявил, как на нидерландцах сказываются действующие в стране карантинные меры.

В частности, каждый третий опрошенный указал на то, что стал чаще испытывать чувства страха, мрачности, беспокойства и одиночества. Одна пятая часть опрошенных жалуется на ухудшение сна с начала коронакризиса.