Пермь, , 08:20 — REGNUM В Пермском крае аномально теплое начало мая приведет к формированию очень высокого пика половодья в ближайшие несколько дней. Наиболее резкие подъемы уровней воды в реках ожидаются 8 мая, а пики половодья будут формироваться во второй половине недели (до 11 мая), сообщает ГИС-центр пермского государственного национального исследовательского университета.

На реках Усьве и Яйве максимальные уровни могут оказаться близки к прошлогодним максимумам (на Усьве вероятно выше него). Пик на Усьве ожидается 8 мая, на Яйве — к 9 мая.

На реке Вишере также начнется резкий рост уровней воды, пик сформируется 9−10 мая и может быть очень высоким. Такая же ситуация прогнозируется на реке Колве.

По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, на территории тех муниципальных образований есть подтопленные приусадебные участки. Подтопления отмечены в Кудымкарском, Гайнском и Кунгургском районах.