Пермь, , 08:07 — REGNUM В Пермском крае в соцсетях пройдет общественная акция «Пермь читает пермяка». Она реализуется в рамках проекта «Лента памяти» при поддержке Фонда президентских грантов. Известные пермяки прочитают повесть Виктора Астафьева «Пастушка и пастух» в режиме онлайн, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Участниками акции стали известные пермские политики, бизнесмены, общественники, представители медицины, культуры, образования, СМИ — всего около 50 человек. Видео появится в интернете 8 мая в 12:00 по местному времени (10:00 мск).

Виктору Астафьеву 1 мая исполнилось бы 96 лет. Пермский период в жизни писателя длился 24 года. В городе Чусовой в 1967 году Астафьев написал одну из самых сильных и пронзительных повестей о войне — «Пастух и пастушка».

Творчество Астафьева стало близким и понятным для многих пермяков. «Судьба Виктора Петровича Астафьева очень напоминает судьбу моих родителей: фронтовая любовь, послевоенный Чусовой, работа на железной дороге. В доме-музее Астафьева я как будто в своем доме в Железнодорожном переулке. О войне Астафьев пишет по правде, жестко, горько, как было на самом деле», — сказала профессор ПГНИУ, член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Марголина.