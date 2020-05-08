Берлин, , 08:05 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии за сутки увеличилось на 1209 и составило 167 300, сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 147 человек. Количество летальных исходов при данном заболевании достигло 7226. Еще примерно 141 тысяча пациентов победили болезнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германии разрешили продолжить с 16 мая национальный чемпионат по футболу.

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