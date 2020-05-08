Москва, , 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что южные регионы России и так засушливые, но в этом сезоне там зафиксирован заметный дефицит осадков. Также под угрозой засухи оказались Астраханская область, Краснодарский край и Республика Крым.

В частности, утверждает Вильфанд, в Астраханской области за апрель выпало лишь 26% от ежемесячной нормы осадков, в Краснодарском крае — 42%, а в Крыму — 25%. При этом даже в Московской области за апрель выпало лишь 58% от ежемесячной нормы.

«Формируются условия для почвенной засухи. Это фактор настораживающий», — добавил Вильфанд.

Он подчеркнул, что ситуация может быть исправлена, если в мае выпадет достаточно осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов назвал главные факторы для России от изменения климата, способные повлиять на экономику страны. По его словам, основными угрозами являются таяние вечной мерзлоты и засуха.

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