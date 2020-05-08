Екатеринбург, , 07:59 — REGNUM Супермаркет «Гипербола» в центре Екатеринбурга снова может работать. Такое решение принял 7 мая Ленинский райсуд.

Ходатайство ООО «Фудтрейд» о том, чтобы открыться досрочно, было удовлетворено. По данным суда, организация отчиталась о том, что ранее выявленные нарушения устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, магазин был закрыт 6 мая по решению суда. Основанием стали результаты проверки, которая нашла нарушения. суд постановил приостановить работу торговой точки на 60 суток.

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