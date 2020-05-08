Прага, , 07:38 — REGNUM Компания CSA Czech Airlines приняла решение начать с 18 мая поэтапное восстановление авиасообщения с другими странами, 7 мая сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Так, уже с 18 мая планируется совершить рейсы в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам, а с 24 мая — в Киев. Кроме того, с 25 мая Czech Airlines возобновит авиасообщение Праги с Одессой и Бухарестом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешские власти объявили о решении открыть с 11 мая въезд в страну по рабочим визам гражданам государств, не входящих в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Чехии разрешат въезд по рабочей визе гражданам не из стран ЕС