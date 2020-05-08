Москва, , 07:36 — REGNUM Обработка продуктов из магазина хлорсодержащими веществами может быть опасной для здоровья, заявила 8 мая ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко.

«Все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта», — цитирует РИА Новости эксперта.

По словам учёного, хлорсодержащие средства хороши для обработки поверхностей, а также дверных ручек, но и в этом случае их нужно убирать через полчаса после нанесения. Что касается купленных в магазине продуктов, то их обработка хлорсодержащими веществами несёт угрозу здоровью.

«Понятно, что хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем поверхности, коробки, изделия. Это достаточно опасно», — сказала Поддубко.

Ранее об опасности обработки жилья хлоркой сообщал российский врач-терапевт высшей категории и токсиколог Алексей Водовозов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей России предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой