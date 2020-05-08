Нью-Дели, , 07:36 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявлено 3390 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Индии достигло 56 342. Также за 7 мая в стране от осложнений COVID-19 скончались 103 человека. Общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, достигло 1886.

«Число активных случаев в стране сейчас составляет 37 916», — отмечается в заявлении.

С начала пандемии COVID-19 в Индии вылечились 16 540 человек. Их выписали из медицинских учреждений.