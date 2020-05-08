Чита, , 07:29 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции и последовавшее за ней усиление карантиных мероприятий в наркодиспансере Читы вызвали большое недовольство части пациентов данного учреждения. О том, что они отказались принимать лечение и носить маски, сообщил ряд забайкальских СМИ.

В частности, по данным ИА «Чита.ру», в изолированном корпусе наркодиспансера по улице Амурской под карантин попали 33 человека. Один из пациентов заявил, что, несмотря на их согласие дождаться результатов теста на SARS-CoV-2 (настояние руководства диспансера), объявленная голодовка продолжается.

Ранее сообщалось, что в преддверии праздника пациенты собирались разойтись по домам. Чтобы избежать этого, здание оцепили полицейские и ОМОН.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 8 мая в Забайкалье выявлено уже 272 носителя вируса. Губернатор Александр Осипов распорядился регулярно проводить проверки соблюдения карантинных мероприятий в социальных учреждениях.

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