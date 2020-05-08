Кызыл, , 07:21 — REGNUM В Туве количество положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию выросло до 60. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки диагноз подтвердился у четырёх человек.

Одновременно с этим из больниц в связи с выздоровлением было выписано за сутки также четыре человека. Таким образом, количество госпитализированных не изменилось и составляет 41 пациент, в числе которых три ребёнка. У 18 из них развилась пневмония, двое находятся в тяжёлом состоянии.

«Организовано пять обсерваторов, в которых находится 189 человек. Проведено 15 327 лабораторных исследований», — добавили в минздраве.

Напомним, на территории республики действует обязательный масочный режим. Власти республики также прорабатывают вопрос об обязательности ношения перчаток. Тем не менее, как сообщало ИА REGNUM, назначенный на 9 мая турнир по национальной борьбе хуреш не стали отменять.

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