Село Тоцкое, Оренбургская область, , 07:20 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области перед окнами домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, организуют мини-парад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Мероприятие пройдет в поселке Молодежный, где по соседству живут фронтовики Алексей Иванович Ледовских и Алексей Иванович Мананников. Военнослужащие под звуки военного оркестра пройдут маршем, отдавая дань уважения землякам, отстоявшим мир и свободу.

В этот же день, 8 мая, каждому ветерану под музыку военных лет в исполнении оркестра вручат подарки. В Тоцком районе проживает девять ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.