Якутск, , 07:28 — REGNUM В Якутии в День Победы пройдут концерты для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Акцию «Поём двором» к 75-летию Великой Победы проведут во дворах, где живут ветераны войны.

«Дикторы на автомобилях с музыкальным сопровождением приедут во двор, где проживает участник Великой Отечественной войны и организуют бесплатное выступление, которое можно будет посмотреть из окна или с балкона дома», — пояснили в правительстве.

В Якутске для 43 ветеранов по 39 адресам пройдут концерты 8 и 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, артисты ТОФ во Владивостоке дают концерты во дворах ветеранов.