Петропавловск-Камчатский, , 07:25 — REGNUM На Камчатке по состоянию на 8 мая 2020 года выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее число выявленных заражений с начала наблюдений составило 353.

50 человек вылечены и выписаны из стационаров. Погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в регионах Дальнего Востока выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусом.