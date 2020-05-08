Абакан, , 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждены ещё 15 положительных тестов на SARS-CoV2, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве.

Три теста — в Абаканской клинической больнице, три — в Республиканской инфекционной больнице. Два носителя вируса поступили с признаками респираторной инфекции. Ещё в семи случаях речь идёт о семейных и служебных контактах.

Таким образом, всего к 8 мая в Хакасии положительные тесты подтверждены у 367 человек. Общее число выздоровевших — 48 (плюс 12 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Хакасии скончались восемь пациентов выявленных носителей вируса.

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