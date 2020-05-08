Владивосток, , 07:10 — REGNUM Вячеслав Константинович Игнатенко мечтал рассказать всему миру свои впечатления от первого дня Победы, который он будучи мальчишкой встретил во Владивостоке и сохранил в своей памяти на всю жизнь, а также повторить к юбилею Победы одно из поразительных событий того дня. К сожалению сам Вячеслав Константинович не дожил до 75-летия окончания Великой Отечественной войны, его воспоминаниями с корреспондентом ИА REGNUM поделилась дочь — Инна Степанова.

Вячеслав Константинович Игнатенко Из личного архива Инны Степановой

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Проект ИА REGNUM «Война: регионы 1941−1945 гг» шагает по стране, рассказывает о жизни регионов в годы Великой Отечественной войны, о Героях на фронте и в тылу и набирает множество отзывов читателей. Прочитав статью «Война: Приморский край 1941−1945 гг» в редакцию обратилась Инна Степанова. Она рассказала, что её отец Вячеслав Константинович Игнатенко во время Великой Отечественной войны жил во Владивостоке. Он очень хорошо запомнил первый День Победы и рассказывал ей о нём.

«И была у него мечта, чтобы воспроизвели наиболее акцентное событие того дня в юбилейный год. Он записал своё воспоминание в 2015 году — к 70-летию Победы. Тогда уже был интернет, и можно было куда-то обратиться. Но, к сожалению, уже было поздно по времени. Через 2 года папа ушёл из жизни. И вот сейчас уже мама вспомнила про его рассказ», — рассказала Инна Степанова.

Вячеслав Константинович Игнатенко Из личного архива Инны Степановой

Воспоминания Вячеслава Константиновича Игнатенко о первом Дне Победы во Владивостоке:

«День Победы! Давно это было, но в памяти — как будто вчера.

Май 1945 года я встретил первоклассником. Жили мы тогда на улице Бестужева, недалеко от нынешних касс Аэрофлота. Учился я в школе №13. Тогда она считалась «женской», но начальные классы были смешанными. Нас, мальчишек, это несколько удручало — учились в «девчачьей» школе…

Победу ждали со дня на день, и всё-таки она пришла как-то неожиданно, громом среди ясного неба!!! Сейчас трудно представить себе радость тех дней. Более ликующего Владивостока я больше уже никогда не видел. Это было что-то невообразимое: люди обнимались, целовались, смеялись, плакали… Помню стоящий в бухте Фёдорова «Красный вымпел» (тогда он был в боевом строю ТОФ), эскадренные миноносцы у «военного причала», верхушки сопок с закрытыми маскировочными сетями зенитными батареями, тёмные улицы и чёрные силуэты домов — город соблюдал светомаскировку. Помнится и многое другое.

Но навсегда в память врезалось и сохранилось на всю жизнь то, чего я больше никогда не видел и не слышал, и что это где-то повторилось…

Наступил тот самый-самый первый День Победы. Веселье дня сменялось весельем вечера. В городе тогда темнело быстро, но на этот раз было всё иначе. Горожане забыли об обязательной светомаскировке — окна нараспашку, из них песни и свет. Уличного освещения тогда не было, но Ленинская сияла — в лучах авиационных прожекторов! Несколько из них в полнакала светили вдоль улицы, отчего огромные тени людей невероятным калейдоскопом прыгали по стенам домов, сопкам и чёрному небу, купол которого разрезали трассы зенитных Эрликонов. На каждой сопке, на каждой высотке стояли зенитные батареи — казалось, тогда стреляло всё, что могло стрелять, пальба была невероятная… Посередине бухты Золотой Рог в парадном строю застыли эскадренные миноносцы, и все ждали чего-то большего. И вот первый залп Победного салюта! Город содрогнулся. Все мы тогда считали, что ударил главный калибр эсминцев. А если мы — семи, восьмилетние пацаны так считали, значит, так оно и было… Стреляли фейерверком. Было сказочно красиво! Последний залп и на город легла тишина. Погасли прожектора на Ленинской…

И вдруг с ближайших сопок в небо, в перекрестье одной точки над Золотым Рогом ударили ослепительные лучи прожекторов. В одну точку, и в ней… развевалось Знамя Победы! Это было что-то невероятное — послание с небес. Там, наверху был ветер, и Знамя развернулось всей шириной своего ослепительного красного полотнища к городу. В центре его был барельефный портрет Ленина — Сталина.

На следующий день мы узнали, что с одного из эсминцев был поднят в небо заградительный аэростат на тросе которого и было закреплено знамя. Больше такого я нигде, никогда не видел!!!

Ясно, что с портретами вождей сейчас никто бы не взялся повторить. Но хотя бы наше, красное, советское, что развевалось семьдесят лет тому назад над куполом Рейхстага… Ещё живы свидетели тех событий, люди помнят. Но почему-то нигде, ни разу не слышал упоминания об этом Знамени в небе в мае 1945 года».

Вячеслав Константинович Игнатенко Из личного архива Инны Степановой

Рассказом Вячеслава Константиновича Игнатенко заинтересовалось Географическое общество, сейчас семья и общественники ищут фотоматериалы этого события.

«Отец мечтал, чтобы в один из юбилеев воспроизвели это событие. Но оргвопросы в нашем МО — тяжелое занятие. Поэтому, в память поколений войдёт просто его рассказ-воспоминание», — сказала дочь Вячеслава Константиновича Игнатенко.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавирусу все мероприятия в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в онлайн режиме. Парад Победы на Красной площади перенесли на более позднюю дату. В городах 9 мая пройдут воздушные парады.