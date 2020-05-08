8 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Время на карантине — исключительная возможность подумать о том, что действительно важно — «иметь или не иметь». Знаменитая песня Александра Аронова «Если у вас нету тёти» из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром» весьма красноречиво характеризует данную ситуацию. Более того, по признанию психолога, те, кто мечтал о собаке, именно сейчас стараются её завести. О чём говорить и что делать порядком подуставшим от самоизоляции семьям с детьми?

Светлана Шаповалова, , 08:00 — REGNUM Карантинные меры, введенные в связи с распространением коронавируса нового типа, внесли существенные коррективы в привычную жизнь всех групп граждан. В новых условиях тяжело всем, но особенно страдают дети — дистанционное образование, отсутствие социального взаимодействия, невозможность погулять и выплеснуть энергию сказываются и на физическом, и на психологическом комфорте детей. Но в силах взрослых помочь детям справиться с нынешней ситуацией и выйти из неё с наименьшими потерями. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщил заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», кандидат психологических наук, доцент Иван Кириллов.

Фердинанд Георг Вальдмюллер. Женщина с тремя детьми у окна. 1840

ИА REGNUM: Иван Львович, что бы вы посоветовали родителям детей, которые уже порядком устали от карантина?

Иван Кириллов: В любом случае нужен чёткий распорядок дня. Именно он позволяет всем немного разойтись в домашнем пространстве. Это с одной стороны. С другой — чёткий режим, который у многих нарушился, он, собственно говоря, избавляет и от эмоционального напряжения. Поэтому первое и самое главное в данной связи — соблюдение некоторого режима дня, который всё-таки должен быть приближен во многом к обычной ситуации, когда ты выходишь из дома. Это нужно ровно для того, чтобы потом заново реадаптироваться к среде.

Кириллов Иван Львович. Кандидат психологических наук, доцент

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ИА REGNUM: И все-таки, сидеть больше месяца в четырёх стенах — очень сложно.

Иван Кириллов: Чтобы выйти из дома, нужно тщательно выбирать время и место. Медики говорят, что можно выходить и на прогулку, но в какое-то определённое разгруженное время. И может быть, нужно подстроиться под то, что ты видишь за окном, условно говоря: загружен двор — не загружен, чтобы контактов всё-таки было как можно меньше.

Из того, что мы наблюдаем на сегодняшний момент, получается, что, с одной стороны, у нас есть какое-то такое общее представление о режиме, но оно приводит к тому, что мы все сталкиваемся во дворе. Причём в таком количестве, в каком в обычное время при обычной жизни даже в выходной день столько людей во дворе не встретишь. Понятно, что у нас круг ограничен, понятно, что парки и скверы откроются только в третью очередь, как нам говорит глава Роспотребнадзора. Поэтому кто-то должен начать день с утренней зарядки, кто-то с прогулки, кто-то должен делать это вечером для того, чтобы попытаться сориентироваться на эту среду.

ИА REGNUM: Как справиться с эмоциональным напряжением?

Иван Кириллов: Снять напряжение помогает разговор про ту деятельность, в которую ты погружён. Некоторым дети мешают выполнять какую-то работу. В такой ситуации лучшим способом будет подключение детей к той деятельности, которой занимаются взрослые. К примеру, из старых народных занятий — «давайте вместе полепим пельмени». Но можно вместе делать любую работу по дому и при этом проговаривать.

Потому что для того, чтобы снять напряжение, про всё нужно говорить. Говорить о том, что происходит, в позитивном ключе. В любой ситуации есть какой-то плюс. К примеру: «Мы никогда вместе не говорили, потому что не было времени. Давайте это сделаем». Или: «Обычно мы смотрим разные фильмы, а давайте найдём те фильмы, которые посмотрим вместе».

Это может быть и более значительный повод: «Приближается 75-летие Великой Победы, давайте мы все месте разберём старые фотографии дедов и прадедов и, может быть, разместим о них какую-то информацию на всех тех электронных средствах, которые приглашают это сделать. Давайте про это поговорим, давайте выйдем вместе на сайт и посмотрим информацию о войне». На различных сайтах, которые содержат Книги Памяти, действительно можно найти много уникальной информации. Там есть документы, есть фотографии, и там можно найти даже то, чего нет в семейном архиве. К тому же можно предложить: «Давайте позвоним нашим родственникам, выйдем на любой вид связи, узнаем что-то новое о наших фронтовиках от них».

Уильям Мерритт Чейз. Дети играют в крокет в гостинной. 1888

ИА REGNUM: Дети не были бы детьми, если бы им не хотелось постоянных игр. Какие тут могут быть советы?

Иван Кириллов: Что касается игровой деятельности, то сейчас есть громадное количество игр с правилами, которые можно подобрать по возрасту, и можно заняться этим всей семьёй. Это помогает отвлечься от ситуации, не концентрироваться на каких-тот печальных новостях.

Помимо совместной деятельности было бы неплохо давать друг-другу заняться чем-то своим. То есть должна быть совместная деятельность, в ходе которой мы обязательно друг с другом разговариваем, и должны быть моменты, когда мы друг друга не напрягаем и как-то расходимся. И то, как мы это сделаем, зависит от того, какие есть возможности в доме.

ИА REGNUM: Тут какие могут быть варианты?

Иван Кириллов: Есть один анекдотичный пример, знаю его по своим друзьям: покупают для своих детей собаку, чтобы ребёнок постарше мог выйти с ней на улицу. Это очень волнительно, когда в доме наконец-то появилась собака, о которой долго мечтали, и наступил удачный момент, когда животное можно в спокойной обстановке приручить к домашним условиям. Впоследствии это поможет нам легче, чем обычно, с ней обходиться.

Самое главное — погрузиться в какую-либо деятельность, тогда напряжение уходит. А появляется оно из-за неопределённости, когда мы читаем сводки по заболеваемости коронавирусом. Мы должны от этого отвлекаться, погружаясь в первую очередь в совместную деятельность.

ИА REGNUM: Почему важна именно совместная деятельность?

Иван Кириллов: Потому что когда ты что-то делаешь вместе с другими, ты действительно отвлекаешься от тех негативных эмоций, которые возникают из-за негативной информации, распространяемой через СМИ и гаджеты. И самый лучший вариант, когда при этом задействована рука — нужно включиться в бытовую деятельность.

Наступили тёплые времена — в квартире стало нечем дышать. Надо делать влажную уборку, надо каждый день протирать пыль, включить этот вид деятельности в режим. Этой функцией можно меняться, потому что самое главное — включиться в разного рода деятельность. Ещё один момент, который, как мне кажется, снимает напряжение, это разговор с близкими, родственниками и друзьями, на которых раньше не оставалось времени. Теперь с ними можно поговорить с помощью разных средств, можно даже увидеть, потому что есть видеосвязь, в зависимости от того, какие возможности есть внутри семьи.

ИА REGNUM: А что делать, если дети совсем маленькие?

Иван Кириллов: Конечно, когда дети очень маленькие, это более тяжёлая ситуация. Надо понимать, что такие дети всегда активны. Им нужно давать возможность для активности, чтобы они могли и попрыгать, и побегать, выделить им для этого место. При этом нужно соблюдать режим, чтобы ребёнок вовремя лёг спать. Ближе к вечеру включать малоподвижную активность — рисование, лепка или просто поиграть какими-то игрушками тихо у себя в углу. Потому что главным моментом для сохранения психического здоровья является режим.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель 2020 года и первые недели мая в России объявлены нерабочими. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение.

ИА REGNUM ведёт трансляцию «Самоизоляция в РФ: как мы выживаем в новых реалиях».