Владивосток, , 07:00 — REGNUM Суды Приморья на 7 мая зарегистрировали 2 865 дел об административных правонарушениях в отношении нарушителей ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта Приморского суда.

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Из общего количества дел — 22 дела о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. Уже рассмотрено семь дел, 15 — находятся на рассмотрении.

Также зарегистрировано 2 843 дела о нарушении правил поведения при угрозе ЧС, из них рассмотрено —850, 1 936 дел находятся на рассмотрении. Вынесено 57 определений о возвращении протокола об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, в тысячу рублей штрафа обошлась рыбалка нарушителям режима самоизоляции в Мурманской области.