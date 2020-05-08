Оренбург, , 06:47 — REGNUM В Оренбуржье предприятия малого и среднего бизнеса адаптируются к сложившимся из-за пандемии COVID-19 экономическим условиям. Десятки компаний перепрофилируовались, открыли новые направления производства, перешли на торговлю онлайн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Так, ООО «Швейная фабрика» занималась пошивом детской одежды на базе областного бизнес-инкубатора. В настоящее время здесь шьют маски. Объем производства за день составляет 7 тыс. масок. Средства индивидуальной защиты шьют для для продуктовых магазинов и компаний Оренбурга.

В борьбе за выживание некоторым компаниям приходится осваивать онлайн-торговлю. Например, ООО «Тиена», которое занимается производством и реализацией полезных растительных масел, каш и муки, осваивают этот формат торговли. Предприятие договорилось о входе на площадку интернет-магазина «Wildberries» через кабинет агента, чтобы сократить сроки размещения, заходят на площадку ozon.ru через действующий договор субдилера, а также начало разрабатывать полноценный сайт с интернет-магазином.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с введением на территории Оренбургской области дополнительных мер по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции ООО «Чемпион» в Бугуруслане (производство специальной одежды) перешло на производство санитарно-гигиенических масок для населения и противочумных костюмов для врачей и медперсонала.

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