Красноярск, , 06:44 — REGNUM Красноярская краевая клиническая больница временно прекратила оказание пациентам всей плановой помощи, включая плановые операции. Об этом главный врач больницы Егор Корчагин 7 мая сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, несмотря на все принимаемые в больнице меры, в «чистые зоны» больницы всё равно регулярно попадают пациенты с коронавирусной инфекцией, обратившиеся с травмами и заболеваниями для оказания экстренной помощи и не имевшие при поступлении признаков респираторной инфекции.

По словам Корчагина, в больнице анализ на SARS-CoV-2 сейчас берётся у всех без исключения, что и позволяет выявлять таких пациентов.

«Именно поэтому мы были вынуждены прекратить всю плановую помощь пациентам, и просим отнестись к этому с пониманием. В условиях эпидемии мы не можем полностью оградить наших пациентов от риска быть зараженными внутри больницы. Просим вас набраться терпения и не торопиться к нам на плановые операции. Мы обязательно сделаем всё, что в наших силах. Поможем всем, кто в этом нуждается. Но мы очень хотим избежать лишних рисков», — написал Корчагин.

Также главврач сообщил, что в настоящее время в стационаре больницы лечение проходят 120 человек с внебольничной пневмонией, из которых у 51 человека подтверждён COVID-19. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Красноярском крае коронавирус выявлен у 933 человек в 42 муниципальных образованиях, скончались 12 человек.

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