Якутск, , 06:52 — REGNUM Глава Якутия Айсен Николаев заявил, что оснований для беспокойства о дальнейшем распространении коронавируса на Чаяндинском месторождении нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По словам главы региона, продолжается вывоз вахтовиков с отрицательными анализами на коронавирус.

«На 7 мая вывезено ещё порядка 800 человек с отрицательными анализами. Те анализы, которые были проведены силами СОГАЗ в конце апреля-начале мая показывают, что число людей с положительными анализами — 6% от общего числа работников, то есть порядка 600 человек. Причем 90% из них переносят болезнь абсолютно бессимптомно. Оснований для беспокойства о дальнейшем распространении болезни нет», — сказал Айсен Николаев.

Заболевших отправили в регионы, по месту проживания для прохождения лечения. Из аэропортов Талакан и Мирный в день вылетают по четыре авиарейса. Всего из посёлков месторождения вывезено почти две тыс. вахтовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за первую неделю мая количество выявленных заражённых коронавирусом увеличилось в два раза.