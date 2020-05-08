Пекин, , 06:37 — REGNUM На материковой части Китая еще 219 человек, прибывших из-за рубежа с диагнозом COVID-19, продолжают получать лечение в госпиталях страны, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, ни одного нового «импортного» случая COVID-19 не выявлено в стране за прошедшие сутки. Общее число таких привнесённых из-за рубежа случаев заболевания достигло 1680 по всей стране.

Еще у троих человек, прибывших в Шанхай из-за рубежа, имеется подозрение на заболевание. Всего госпитали страны покинул 1461 «импортный» пациент с коронавирусной инфекцией нового типа. Смертей нет.

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