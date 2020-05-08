Хабаровск, , 06:48 — REGNUM Жителей Хабаровска в возрасте 65 лет и старше не допустят к посадке на теплоходы, которые перевозят граждан на дачи на левый берег Амура. Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева.

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Как сообщило ИА ДВ-Новости, Роспотребнадзор не против самоизоляции пожилых граждан на даче. Но добраться до дачи на личном автомобиле — это одно, а на переполненном пассажирском теплоходе — совсем другое.

Перевозчикам вменено в обязанность проверять паспорта у пассажиров теплоходов и не допускать лиц 65+ к посадке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае продолжается рост выявленных заражений коронавирусом. По состоянию на 7 мая общее количество достигло 781 человек.