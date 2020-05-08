Брешиа, Италия, , 06:20 — REGNUM Последние дома престарелых в итальянском городе Брешиа в области Ломбардия продезинфицировали российские специалисты, которым помогали их коллеги из Италии, 8 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Всего в Ломбардии военнослужащие из России провели дезинфекцию 120 зданий и сооружений в более чем 90 населенных пунктах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая стало известно о том, что военные из РФ провели санитарную обработку пяти пансионатов в трех итальянских городах — Сареззо Конкесио, Вила Каргина, Нове.

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