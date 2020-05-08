Владивосток, , 06:29 — REGNUM Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом показал динамику роста выявления заражений коронавирусной инфекцией за первую неделю мая в регионах Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приморье на первые числа мая коронавирусная инфекция была выявлена у 403 человек, к концу недели этот показатель увеличился в 1,8 раза, и число выявленных заражённых составило 727 человек.

В Якутии рост в 1,9 раза, в Приамурье — в два раза, в Забайкалье — в 2,2 раза.

Наименьший показатель зафиксирован у трёх регионов: Еврейской АО, Камчатки и Сахалина, где число пациентов с коронавирусом возросло лишь в 1,3 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки выявлено 36 новых заражённых коронавирусом, в Якутии — 52, на Сахалине — трое.