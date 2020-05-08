Сеул, , 06:08 — REGNUM Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее увеличилось за последние сутки на 12 и составило 10 822, сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Количество летальных исходов при заболевании COVID-19 не изменилось и составляет 256. Еще 9 484 человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва обсудила в формате видеоконференции с представителями южнокорейских дипломатических миссий взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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