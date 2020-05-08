Хабаровск, , 06:06 — REGNUM Власти Хабаровского края могут продлить режим самоизоляции до 1 июня. Снимать ограничения будут в три этапа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«В правительстве края сейчас разрабатываются изменения в постановление о продление режима самоизоляции до 1 июня. Это решение связано с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава. Однако продление режима самоизоляции не предполагает ужесточения уже действующих мер», — говорится в сообщении пресс-службы хабаровского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хабаровском крае выявлен с начала наблюдений 781 случая заражения коронавирусом. На карантин закрыто общежитие медуниверситета, 22 студента, работавшие в больницах, занятых лечением пациентов с коронавирусом и на скорой помощи, попали в краевой инфекционный госпиталь. Случаи заражения выявлены в краевом перинатальном центре, в роддоме одной из больниц Комсомольска-на-Амуре — там положительные результаты дали тесты как пациентов, так и медиков.