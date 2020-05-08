Пекин, , 05:49 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая начало процедуру отбора новых национальных туристических курортов, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Кандидатами могут стать только популярные курорты, широко представленные в информационной сфере по всей стране, говорится в недавнем циркуляре, выпущенном министерством. Кроме того, у них не должно быть никаких серьезных нарушений законов или крупных происшествий в течение трех последних лет.

Туристические места должны быть известны на региональном уровне более года прежде, чем подать заявку на общенациональное признание. Всего в Китае сейчас числится 30 национальных курортов и 453 курорта регионального уровня.