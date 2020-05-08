Улан-Удэ, , 05:45 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили ещё 30 человек с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев по ситуации на утро 8 мая достигло 548.

В стационарах остаются 256 пациентов, 12 из которых находятся в реанимации. Ещё 126 человек с лёгким течением COVID-19 размещены в пансионате. Количество контактных лиц превышает 1,6 тыс. человек, все уже обследованы.

Тем временем, за минувшие сутки из больницы выписано после успешного завершения лечения 18 пациентов. Таким образом, всего в республике вылечились 162 человека.

Напомним, через два дня, с 10 мая в Бурятии начнут смягчать режим самоизоляции. Прежде всего возобновят работу магазины стройматериалов, мебели и различные бытовые службы. С 16 мая, как сообщало ИА REGNUM, откроются вновь торгово-развлекательные центры и рестораны.

Читайте также: Стало известно, когда в Бурятии откроются торговые центры и рестораны