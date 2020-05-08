Якутск, , 05:44 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из общего количества новых заражений 43 — в Якутске, 34 из них — студенты Северо-Восточного федерального университета, четыре случая в Хангаласском, два — в Мегино-Кангаласском и по одному в Алданском и в Нерюнгринском районах.

На 8 мая официально зарегистрировано в Якутии 437 случаев заражения коронавирусом, 55 человек полностью выздоровели, четыре — умерли.

Пять человек в Якутске остаются в крайне тяжёлом состоянии.

Обработано за сутки 3239 тестов, в обсерваторах — 594 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, общежитие СВФУ в Якутске закрыли на карантин, в нём 319 студентов и персонала.