Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM Почти 500 тысяч красноярцев ушли на фронт за время Великой Отечественной войны. Это каждый пятый житель Красноярского края. Не вернулись домой 168 тысяч человек.

В августе 1942 года в самом северном посёлке края Диксоне произошёл единственный в годы войны морской бой за Уралом.

В Красноярске велось техническое обслуживание американской техники, здесь готовили лётчиков и отправляли самолёты на фронт.

В одном из эвакогоспиталей Красноярска работал Валентин Войно-Ясенецкий (святитель Лука) — священнослужитель и опытный хирург.

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