Кейптаун, , 05:09 — REGNUM В Южно-Африканской республике за прошедшие сутки подтвердили 424 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Таким образом общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 8232. Также 7 мая в стране скончались восемь человек от осложнений COVID-19. Всего в ЮАР от болезней, вызванных SARS-CoV-2, умер 161 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 мая общее число подтверждённых случаев COVID-19 в Африке достигло 52 175. Наиболее пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции на континенте является Южно-Африканская республика.

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