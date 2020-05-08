Владивосток, , 05:11 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На 8 мая в регионе выявлено всего 763 человека, заражённых коронавирусной инфекцией.

Темп прироста остаётся высоким — 4,9%.

«Самой юной пациентке из вновь выявленных — 28 лет, самой возрастной — 79 лет», — сказали в минздраве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, активное распространение коронавирусной инфекции в России может сохраняться до июня месяца, заявили в Минздраве РФ.