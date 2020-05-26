Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM Из Карачаево-Черкесии было призвано на фронт свыше 46 тысяч человек, среди них около 800 женщин. Почти половина из них не вернулась домой.

Битва за Кавказ — одна и крупнейших битв Великой Отечественной войны. Карачаево-Черкесия стала одной из преград для фашистских захватчиков. Черкесск имел важное стратегическое расположение — через него проходила ветка железной дороги, выходившая на магистраль Ростов — Баку. Вся республика находилась на пути к перевалам Главного Кавказского хребта.

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