Мехико, , 03:52 — REGNUM Здание бывшей президентской резиденции «Лос Пинос» переоборудовали под обсерватор для размещения там медработников, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters.

В настоящее время в здании проживают 58 докторов и медсестер, однако резиденция может вместить до 100 человек.

«Это место, которое строилось для госслужащих. Доктора и медсестры — госслужащие, рискующие своей жизнью, спасая жизни других людей», — завила глава соцзащиты Мексики Зои Робледо.

Для проживающих в резиденции медработников организовано питание, а также услуги по стирке и уборке помещений. Также медиков отвозят специальными автобусами в больницы и обратно, чтобы исключить риск заражения по дороге к медучреждению.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 мая количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике достигло 27 634. От болезней, вызванных SARS-CoV-2, в стране скончались 2704 человека.

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