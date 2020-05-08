Пекин, , 03:44 — REGNUM Центральное правительство Китая выделило 490 млн юаней (около $68,08 млн) денежных средств из центрального бюджета на поддержку борьбы с наводнениями и засухой в 28 регионах уровня провинции и двух городах, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Из выделенных средств 450 млн пойдет на обеспечение безопасности в период паводков и наведений на местных уровнях, а также починку поврежденной инфраструктуры водоотведения во Внутренней Монголии и Нинся-Хуйэском автономном районе страны. Остальные деньги предназначены провинции Юньнань, сообщили в Министерстве водных ресурсов и Министерстве финансов КНР.

В связи с прогнозируемым экстремальным погодным сезоном, паводки ожидаются на целом ряде рек с начала сезона паводков. Увеличение финансовой помощи двумя министерствами призвано дать понять властям на всех уровнять о необходимости и им усилить меры профилактики.