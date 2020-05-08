Каракас, , 03:32 — REGNUM Госсекретарь Майк Помпео, спецпосланник в Венесуэлу Эллиот Абрамс и временный поверенный в делах США в Боливарианской Республике Джеймс Стори ответственны за подготовку вторжения боевиков из Колумбии, которое удалось предотвратить 3 мая. Об этом заявил венесуэльский президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью журналисту Хорхе Хестосо, 7 мая передает телеканал VTV.

По словам венесуэльского лидера, Джеймс Стори после изгнания из Венесуэлы обосновался в столице Колумбии Боготе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая американский президент Дональд Трамп выбрал Джеймса Стори кандидатом на должность посла США в Венесуэле.

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