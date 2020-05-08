Пекин, , 03:16 — REGNUM Все уезды Китая классифицированы как зоны низкого риска эпидемиологической угрозы по COVID-19, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Как сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн, данный шаг был сделан после того, как ни одного нового внутреннего случая заболевания коронавирусной инфекцией на материковой части территории Китая не было выявлено в течение четырех дней подряд, в то время как ни одной смерти не было зафиксировано 22 дня подряд.

Ми также отметил, что до сих пор имеется неопределённость по эпидемиологической ситуации, в связи с чем требуется приложить дополнительные усилия для лечения и реабилитации уже существующих пациентов, а также не сбавлять темпов профилактики и защиты населения.