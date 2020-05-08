Вашингтон, , 03:15 — REGNUM 75 054 пациента с заболеванием COVID-19 скончались в США, 7 мая сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 1 245 622. Почти 190 тысяч человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая мэр американского города Провиденс в штате Род-Айленд Хорхе Элорза призвал стыдить нарушителей карантинных мероприятий, объявленных в городе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В США призвали «стыдить» граждан, не соблюдающих карантинные правила