Пекин, , 03:11 — REGNUM В Китай за пятидневные майские праздники был зафиксирован 121 млн пассажирских поездок, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

В среднем 24,3 млн поездок в день было совершено за пять дней праздников, что на 53% меньше, чем в аналогичные дни годом ранее, сообщили в Министерстве транспорта КР.

Всего по всей стране было совершено 28,48 железнодорожных поездок за указанный промежуток времени при среднем количестве поездок в день на уровне 5,7 млн. Было перевезено 86,14 млн автопассажиров при пике в 18 млн пассажиров 1 мая.

Водным транспортом было перевезено 3,71 млн пассажиров и еще 3,16 млн воздушным, что на 63,8% в годовом исчислении ниже. Скоростные шоссе по всей стране зафиксировали ежедневный поток в 43,18 млн пассажиров, что на 7,76% в годовом исчислении ниже.