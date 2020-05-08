Лхаса, Китай, , 02:25 — REGNUM Аэропорты Тибетского автономного района на юго-западе Китая зафиксировали 517 взлетов и приземлений самолетов за пятидневные майские праздники, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в региональном департаменте гражданской авиации, число пассажиров составило 55 517 человек за майские праздники, в то время как также было отправлено и получено 571,5 тонны почтовых отправлений.

С 3 мая в Тибете начал действовать летне-осенний план полетов, а также добавлено еще семь авиамаршрутов до еще большего числа городов, включая Сючжоу, Чжаньцзян и Чжухай. Также было увеличено количество рейсов до Пекина, Чэнду и Шицзячжуана. Напомним, что майские праздники по случаю Дня солидарности трудящихся длились с 1 по 5 мая.