Тегеран, , 02:07 — REGNUM Число пострадавших в ходе землетрясения в округе Демавенд — Гиляванд в Иране выросло до 11, заявил глава организации экстренной помощи страны Пирхосейн Куливанд, 8 мая передает государственное телевидение республики.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шести жителях, получивших травмы во время спасения бегством от подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в провинции Тегеран в Иране было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

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