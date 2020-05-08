Канберра, , 01:59 — REGNUM Правительство Австралии рассматривает возможность ослабления ряда ограничений режима чрезвычайной ситуации, введенного в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что глава австралийского правительства Скотт Моррисон уже провел переговоры с губернаторами регионов и обсудил этот вопрос. Пока не известно, какие ограничения карантинного режима будут ослаблены, однако глава австралийского минздрава Грег Хант подтвердил, что это будет некий план с четко прописанными этапами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Новой Зеландии и Австралии начали совместную работу по возобновлению сообщения между странами, ограниченного из-за пандемии коронавируса нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралия и Новая Зеландия хотят создать единую безопасную зону для поездок

Читайте развитие сюжета: В Австралии обнародовали план отмены карантина — СМИ