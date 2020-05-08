Сантьяго, , 01:27 — REGNUM 24 581 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Чили, 7 мая сообщается на сайте чилийского министерства здравоохранения.

При этом за сутки было выявлено рекордное число случаев заражения — 1533. Кроме того, в республике с начала пандемии зафиксировано 285 летальных исходов от COVID-19. В настоящее время в больницах находятся 391 пациент, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. 11 664 человека излечились от данного заболевания и выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что вернуться к тому образу жизни, который был до пандемии, можно будет только после изобретения вакцины.

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