Ростов-на-Дону, , 01:02 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» встретили пассажиров рейса из Тель-Авива. По предварительным данным, в Ростове-на-Дону высадились жители не только Ростовской области, но и шести российских регионов, передаёт ИА REGNUM.

По имеющимся сведениям, на рейс было зарегистрировано 125 пассажиров, 79 из них прибыли в Ростов-на-Дону. Это жители Ростовской, Воронежской, Волгоградской и Саратовской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, Адыгеи.

Более подробной информации о размещении пассажиров вывозного рейса Тель-Авив — Ростов-на-Дону — Екатеринбург нет. Данные будут уточняться.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Ростове-на-Дону встретили пассажиров очередного вывозного рейса из Таиланда. Более 20 человек были отправлены на самоизоляцию по месту проживания, один человек — доставлен в обсерватор.

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