Тирана, , 01:13 — REGNUM За последние 24 часа в результате проведения 275 тестов на коронавирус на территории Албании было выявлено 12 новых случаев заражения.

Как сообщила в ежедневном выступлении перед общественностью сотрудница Института общественного здравоохранения Албании Ровена Дая 7 мая, всего в стране выявлено 842 случая заражения. В настоящий момент лечение от COVID-19 проходят лишь 206 человек — 605 пациентов уже излечились.

С четверга 7 мая вступили в силу поправки в законодательство Албании, в соответствии с которыми повторное нарушение установленного властями карантина будет грозить нарушителю выплатой крупного штрафа или полугодовым тюремным заключением.

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