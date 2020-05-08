Нью-Йорк, США, , 00:43 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила новый стратегический план по борьбе с коронавирусом до конца 2020 года, и рассчитывает получить финансирование по нему в размере $1,7 млрд. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе организации.

«ВОЗ потребуется $1,7 млрд для ответа на заболевание», — сказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на дипломатическом брифинге в Женеве.

По его словам, такой объём финансирования позволит создать необходимые ресурсы, в том числе, осуществлять значимые поставки медицинских материалов и препаратов. Предполагается также, что ВОЗ обеспечит техническую поддержку правительствам стран в борьбе с распространением коронавируса и преодолении последствий пандемии.

Ранее в ВОЗ сообщили о готовности направить миссию в Китай для установления причин эпидемии и путей передачи COVID-19 в Ухане.

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